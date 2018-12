Toro, Mazzarri sarà in panchina per il derby: il giudice sportivo diffida soltanto il tecnico granata dopo l’allontanamento di San Siro

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri sarà in campo a giuda dei granata nel derby della Mole. L’allenatore del Torino, nella partita contro il Milan, è stato allontanato dal campo negli ultimi minuti del match per aver protestato animatamente per un fallo su Zaza non segnalato da Orsato. L’arbitro ha espulso Mazzarri quando è uscito dall’area tecnica entrando in campo.

Il giudice Sportivo ha comunque preferito non squalificare il tecnico granata ma si è limitato ad ammonirlo tramite una diffida. Mazzarri quindi sarà in panchina durante la sfida contro la Juventus ma il giocatore bianconero Rodrigo Bentancur salterà questo match a causa delle troppe ammonizioni, l’ultima quella con l’Inter di venerdì scorso.