Mazzarri sceglie lui e non Baselli: Lukic ripaga la fiducia. Primo gol stagionale del serbo

Walter Mazzarri mette in campo Lukic e non Baselli che tanto stava facendo bene. Ed è proprio la mossa tattica del tecnico a ripagare fiducia. Lukic approfitta di una leggerezza difensiva di Pjanic e porta in vantaggio il Toro.

Sasa Lukic, fortemente voluto da Mihajlovic, segna così il suo primo gol in Serie A. Impiegato poco nelle stagioni passate, finalmente il serbo ha trovato continuità e ora impreziosisce il suo campionato con un gol che potrebbe risultare decisivo.