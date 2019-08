Toro, Ola Aina torna in gruppo al Filadelfia dopo la Coppa d’Africa: «Sono pronto, ecco dove possiamo arrivare in Europa»

Il Toro ha riabbracciato Ola Aina. Rientrato al Filadelfia per l’ultima parte di preparazione agli ordini di Mazzarri dopo le fatiche di Coppa d’Africa con la Nigeria. «Quest’estate ho ricevuto la notizia del riscatto dal Chelsea, voglio ringraziare presidente e allenatore per la grande opportunità di giocare ancora con questo club», ha spiegato a Toro Channel.

Poi il tema caldo dell’Europa League. «Abbiamo lavorato molto per arrivarci, anche la fortuna è stata dalla nostra parte. Vogliamo fare di tutto per arrivare ai gironi: la squadra è forte e può farcela. Io convocato per Minsk? Io sono pronto anche se mi sto allenando da pochi giorni, mi sento bene».