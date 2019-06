Toro, passi avanti per Krunic: decisiva la volontà del giocatore

Krunic, che pareva esser vicino al Genoa, potrebbe invece esser il rinforzo del Toro di Mazzarri: decisiva la volontà del giocatore

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Rade Krunic potrebbe giocare nel Toro nella prossima stagione. Non sarebbe solo il club di Cairo a spingere per il suo arrivo a Toro, ma sarebbe lo stesso calciatore che preferirebbe i granata al Genoa.

Attualmente il Genoa ha messo sul piatto un’offerta pari a 4 milioni di euro all’Empoli, circa uno in più di quanto sarebbe disposto a sborsare il Toro. Tuttavia, alla fine, dovrebbe prevalere la volontà del giocatore.