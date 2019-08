Toro Primavera, Sesia dopo la vittoria con l’Inter: «Meglio nel secondo tempo. Siamo in fase di rodaggio»

Ecco le dichiarazioni di Mister Sesia al termine della finalina del Trofeo Mamma Cairo tra Toro e Inter, che ha visto i granata trionfare

(dal nostro inviato a Quattrodio, Simone Indovino) – Termina il Trofeo Memorial “Mamma Cairo” per il Toro Primavera guidato da Sesia. I granata hanno vinto 1-0 nella finale per il 3°-4° posto contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico al termine del match.

VITTORIA CONTRO L’INTER – «Abbiamo incontrato una squadra con grandi qualità tecniche: nel primo tempo eravamo un po’ contratti, nel secondo tempo siam venuti fuori meglio. Gli abbiamo volutamente lasciato il possesso, però nel secondo tempo siamo ripartiti molo meglio. Alla fine gli abbiamo concesso un paio di situazioni sulla lettura della profondità che non avremmo dovuto concedere perché eravamo schierati. Per il resto bene, siamo in fase di rodaggio e ci tenevamo a vincere almeno una partita, è anche vero che non ne abbiamo perse perché l’altra l’abbiamo persa ai rigori, siamo contenti ed andiamo avanti nel lavoro».

CONDIZIONI DELLA SQUADRA – «Fra 15-20 giorni la gamba sarà diversa e dal punto di vista fisico migliorerà, credo altrettanto dal punto di vista tecnico-tattico».

NUOVI ARRIVI – «Dovremmo inserire Siniega e Parpinel nei meccanismi difensivi. Di sicuro ci sono margini di miglioramento».