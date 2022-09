Toro con il problema del gol, Juric ritrova Miranchuk: «Può giocare»

I granata non segnano da oltre 180 minuti ma accolgono il russo in rete all’esordio. Il tecnico prova a svoltare

Tutti a disposizione, ora Juric ha il reparto avanzato al completo per risolvere il problema del gol. Con il ritorno a pieno regime di Miranchuk, il tecnico ha in mano l’intero potenziale offensivo per voltare pagina: i numeri, infatti, stanno iniziando a diventare preoccupanti, con i granata che non segnano da oltre 180 minuti.

Numeri negativi

A secco contro Inter e Sassuolo, la squadra ha realizzato l’ultimo gol lo scorso 5 settembre, al 40’ del primo tempo della sfida contro il Lecce decisa proprio dal guizzo di Vlasic. Proprio il croato è al momento il bomber del Toro con tre marcature all’attivo, poi ci sono Sanabria, Radonjic e lo stesso Miranchuk tutti fermi a uno. E il russo ha disputato appena 45 minuti, alla prima giornata contro il Monza. Numeri bassi e deludenti, ma adesso c’è bisogno di svoltare.

Anche perché il calendario da qui alla sosta per il Mondiale metterà di fronte tutte le big che ancora restano da affrontare: domani il Napoli, sabato 15 ottobre il derby contro la Juventus, due settimane dopo il Milan allo stadio Olimpico Grande Torino. Juric cerca soluzioni con tutti gli attaccanti a sua disposizione, domani avrà un jolly in più.

«Può partire titolare»

«Miranchuk è a disposizione, può essere che giochi dall’inizio – l’annuncio in conferenza stampa – e in queste settimane di sosta l’ho visto bene: ha una tecnica eccellente e fa giocare bene la squadra, deve soltanto trovare sintonia con i compagni offensivi». Ecco il volto nuovo per Napoli, pronto a riprendere da dove aveva lasciato.

Le ultime indiscrezioni di formazione lo vedono titolare al fianco di Vlasic per supportare Sanabria, con Radonjic jolly da giocare a partita in corso. Ora, però, serve aumentare la media gol, anche perché adesso si è attestata sullo 0.86 a partita ed è un dato troppo brutto per essere vero