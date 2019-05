Toro, quanti tabù sfatati con Mazzarri! Ma ora c’è l’incubo chiamato Empoli 

Walter Mazzarri si sta dimostrando l’uomo dei tabù sfatati del Toro, ma ora arriva l’Empoli. La vittoria manca dal 1984

Nel corso di questo anno al Torino, Walter Mazzarri è stato in grado di sfatare diversi tabù nonché di segnare record importanti per i granata in Serie A. Il tecnico del Toro è riuscito a sfatare il tabù riguardante la vittoria contro il Milan, che mancava dal 2001, la vittoria contro l’Inter dopo 24 anni, ma soprattutto le vittorie contro Genoa e Sampdoria a Marassi.

I granata non riuscivano a battere il Grifone da 37 anni di fila, stessa cosa con i blucerchiati (vittoria che mancava dal 1993). Tuttavia, ora arriva l’Empoli. Ennesimo tabù da sfatare. Il Torino non ha mai vinto al Castellani in campionato. L’unico successo granata risale al 9 settembre del 1984 in Coppa Italia.