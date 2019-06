Toro, ritiro a Bormio anticipato? C’è la disponibilità del Comune

Il Toro potrebbe anticipare il suo ritiro estivo a Bormio: a differenza di 5 anni fa, ci sarebbe la disponibilità del Comune

Per il settimo anno consecutivo, il Torino preparerà la prossima stagione in Valtellina, precisamente a Bormio. La squadra di Mazzarri, che si ritroverà il 10 luglio al Filadelfia, salirà in montagna sabato 13 luglio e ci resterà fino a sabato 27 luglio, ovvero per due settimane. Nel corso di queste, il Toro non solo presenterà la propria squadra, ma disputerà le consuete tre amichevoli con le formazioni locali. Tuttavia, in caso di ripescaggio in Europa League ai danni del Milan, il Toro potrebbe anticipare il ritiro di circa due settimane.

Attualmente non c’è una vera e propria conferma, ma le probabilità sono alte. Il Comune di Bormio, inoltre, a differenza di 5 anni fa, che negò ai granata di anticipare il ritiro, si è detto disponibile. Nei prossimi giorni, la situazione sarà certamente più chiara.