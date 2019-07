Il Toro si tinge sempre più di granata: dopo Bava e Fabbrini, c’è Milanetto

Il Toro si tinge sempre più di granata: dopo Bava e Fabbrini, la società di Cairo pronta ad accogliere anche Milanetto

Il Toro prosegue nel fitto rinnovamento all’indomani dell’addio di Petrachi. E lo fa seguendo un preciso filo, rigorosamente granata: affidarsi a persone con il Toro nel cuore. E’ così per Massimo Bava, che ha preso il posto del neo ds della Roma. E’ così per Andrea Fabbrini, chiamato ad occuparsi del vivaio.

Ed è così anche per Omar Milanetto, che a breve potrebbe entrare in organigramma con un ruolo nello scouting all’estero. Di quello in Italia, invece, se ne occuperanno Massimo Storgato in uscita dalla Federazione ed il fedelissimo Marco Rizzieri per quanto riguarda le categorie minori.