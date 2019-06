Toro, Sirigu: «Roma? Ne parlerò con Cairo in caso di una proposta»

Il portiere del Toro, Salvatore Sirigu, ha parlato del suo futuro con i granata dal ritiro della Nazionale Italiana

Ai microfoni di Rai Sport a Diretta Azzurra, dal ritiro della Nazionale Italiana, ha parlato anche Salvatore Sirigu. Il portiere del Toro ha parlato dell’addio di Buffon e del suo futuro con i granata: «Credo che nel suo futuro ci sia un ruolo legato alla Nazionale perché credo sia nella normalità delle cose e del suo percorso».

«Non so se sia vero che Cairo ha detto di no alla Roma per me. Non ho sentito nessuno, però il Presidente è un uomo di mondo, che conosce bene le regole del mercato e sono sicuro che se dovesse ricevere un’offerta per me, mi chiamerebbe lui in primis per poterne parlare. Roma è una bellissima città, ma ne parlerò nel momento in cui dovessi ricevere una proposta di qualsiasi tipo senza problemi».