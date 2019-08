Toro, Sirigu suona la carica: «E il granata ti entra sotto la pelle»

Toro, Sirigu suona la carica in vista della sfida di Europa League al Wolverhampton: «E il granata ti entra sotto la pelle»

Il protagonista indiscusso dei primi tre punti stagionali contro il Sassuolo, quando ha clamorosamente arginato il forcing finale dei neroverdi. Il pilastro su cui poggiano ora le speranze di impresa del Toro in Europa League nel ritorno con il Wolverhampton. Perché non subire reti sarà fondamentale e, a quello, dovrà pensarci innanzitutto Salvatore Sirigu.

«A trentadue anni mi considero un portiere giovane, che ha ancora tanto da offrire – ha spiegato il numero uno granata in un’intervista rilasciata a France Football –. Credo che nella carriera di un calciatore sia normale vivere degli alti e dei bassi. Tutto dipende da come affronti le situazioni: la costanza nel lavoro quotidiano è il miglior modo di affrontare frangenti difficili. E io ho sempre avuto addosso l’entusiasmo che ho ora. Il Toro? Si sente chiaramente che vestire questa maglia rappresenta qualcosa di particolare: un po’ come se la storia di questo club, dal Filadelfia in giù, ti entrasse sotto la pelle. Sono onorato di giocare per il Torino: per quello che rappresenta in Italia, per quella mitica squadra del 1949, per i grandi giocatori che ne hanno fatto la storia».