Toro, visite mediche e primo allenamento al Filadelfia per Verdi – VIDEO

Toro, visite mediche e primo allenamento al Filadelfia per il nuovo acquisto Verdi, il più caro di tutta l’era Cairo

Verdi al Toro è finalmente realtà. Dopo lunghe settimane di trattative, dopo una conferma arrivata soltanto alle 21:58 di lunedì sera, due minuti prima del gong sulla sessione di calciomercato.

Un’avventura in granata che, per l’ex Napoli, comincerà a tutti gli effetti oggi. Con visite mediche e primo allenamento con la società nella quale, in realtà, aveva già militato per due stagioni da giovanissimo. Ora il ritorno per la consacrazione.