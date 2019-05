Toro, la vittoria del Milan chiude la stagione dei granata

Si chiude la stagione dei granata dopo la vittoria del Milan sul Frosinone. Torino senza Europa

Appena una settimana fa, Torino-Lazio sembrava destinata a diventare una partita da dentro o fuori per l’Europa. Ad oggi, con la recente vittoria del Milan sul Frosinone: la sfida tra Mazzarri ed Inzaghi è destinata ad essere un semplice commiato e saluto ad una stagione che, almeno in campionato, lascia le due squadre con un pugno di mosche.

A sorridere di più, sono senza ombra di dubbio i biancocelesti che in virtù della vittoria della Coppa Italia si assicura un posto in Europa League. Il Toro, dal canto suo, concluderà la sua stagione senza piazzamento-Europa e si giocherà con la Lazio il settimo posto in campionato. Irrangiugibili, ormai, Milan (+5) e Roma (+3, ma con vantaggio negli scontri diretti).