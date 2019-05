Il Toro perde ad Empoli e dice quasi addio all’Europa: il Castellani rimane un tabù per la squadra di Mazzarri

Nel corso della stagione, Mazzarri si è reso protagonista nello sfatare molti tabù del Toro, quali le vittorie contro entrambe le genovesi, la vittoria contro il Milan in casa, nonché quella contro l’Inter. All’appello mancava solo il tabù contro l’Empoli.

Tuttavia, quest’oggi, il Toro non è riuscito ad ottenere i 3 punti, ma anzi, ha subito un sonoro 4-1 che ha spento le speranze europee dei granata. Il Castellani si conferma dunque un terreno ostico per i granata che non hanno mai vinto sul campo dei toscani. L’ultima vittoria contro l’Empoli fuori casa rimane infatti la sfida di Coppa Italia della stagione 1984/85.