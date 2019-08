Toro-Wolves, stadio da tutto esaurito: ecco quanti biglietti sono stati venduti

Toro-Wolves, Grande Torino da tutto esaurito questa sera: ecco quanti biglietti sono stati venduti per il match di Europa League

Entusiasmo alle stelle, in casa Torino, per la sfida di questa sera al Wolverhampton. Il primo tempo di una doppia sfida che metterà in palio, per i ragazzi di Mazzarri, l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League.

E per l’appuntamento, alla vigilia della gara, sono già stati staccati oltre 23mila biglietti. Un dato che lascia immaginare, come riporta Tuttosport, che al Grande Torino non si andrà distanti da un tutto esaurito difficile da preventivare al 22 agosto.