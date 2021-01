Torregrossa si prende la Sampdoria: «Emozione incredibile»

Ernesto Torregrossa, attaccante della Sampdoria, ha festeggiato il debutto con gol in maglia blucerchiata

DEBUTTO – «Spero sia solo l’inizio di questa mia nuova avventura. Voglio dare una mano importante al mister e alla squadra. Ranieri mi ha detto: “entra e gioca come sai”. Diciamo che è andata bene».

GOL – «Con Augello abbiamo parlato in settimana, gli ho detto di mettermela così e lo ha fatto: è stato molto bravo».

OBIETTIVI – «Sono in A e voglio giocare le mie carte. Fare la B e la C è importante, bisogna arrivare con fame e testa giusta, crederci sempre. Ma quella di stasera è stata un’emozione incredibile, contento di aver dato un contributo per la vittoria. Abbiamo dimostrato di avere carattere».

COMPAGNI – «Mi hanno accolto benissimo e questo mi ha aiutato tantissimo a cominciare così».