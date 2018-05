Napoli, incontro in corso per Torreira: scacco matto alla Samp

Napoli-Sampdoria, incontro in corso a Milano per Torreira. Affare di calciomercato possibile: c’è la clausola entro il 30 giugno. Ma il Napoli ha una mossa a sorpresa in canna…

La trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per Lucas Torreira è ufficialmente ripartita. Incontro in corso tra i dirigenti delle due società. Lo rivela Sky Sport. Torna così di moda il nome del centrocampista uruguagio della Samp per la mediana del Napoli: il classe ’96 è stato seguito dagli osservatori campani per tutto l’arco della stagione. Questa mattina i due club trattano nuovamente: summit a Milano tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e Romei e Osti per quel che concerne la Sampdoria. Le due società cercano una quadratura, incontro in corso e sono attesi importanti sviluppi nelle prossime ore.

Si sta cercando un’intesa sulla formula di pagamento. Ricordiamo che Torreira ha una clausola di rescissione nel proprio contratto da 25 milioni di euro. La clausola, però, è esercitabile entro il 30 giugno. Tuttavia il Napoli, per riuscire ad averlo, starebbe pensando di pagare una cifra anche maggiore dei 25 milioni di euro, fino a 30 milioni, dilazionandone il versamento. Un po’ quanto accaduto 12 mesi fa tra Roma e Samp per Schick. Da valutare se la Samp accetterà questa proposto, vale a dire il pagamento di 30 milioni totali in due anni. Prossime ore decisive, Torreira sempre più verso Napoli.