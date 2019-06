Torreira-Milan, si sblocca l’affare? L’Arsenal chiede una contropartita tecnica

Il Milan punta Torreira che l’Arsenal valuta 40 milioni: i ‘Gunners’ potrebbero accontentarsi di Rodriguez come contropartita

Boban, Maldini e Massara lavorano senza sosta per regalare a Giampaolo il suo pupillo a centrocampo. Quel Lucas Torreira già allenato (con ottimi risultati) ai tempi della Samp. L’uruguaiano, ben disposto a tornare in Italia dove si è trovato benissimo, non costa poco: i londinesi chiedono non meno di 40 milioni di euro per vederlo partire.

Il Milan sta cercando di inserire una contropartita tecnica che potrebbe essere Ricardo Rodriguez e, come riporta La Gazzetta dello Sport, a sbloccare definitivamente Torreira al Milan, potrebbe essere l’acquisto da parte dell’Arsenal di uno degli obiettivi milanisti più in voga: quel Dani Ceballos. Gli inglesi avrebbero a disposizione denaro fresco per soddisfare la richiesta di 50 milioni, a differenza del club meneghino.