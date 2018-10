Tottenham-Barcellona 0-2: risultato e cronaca in diretta live – Champions League 2018/2019

Tottenham-Barcellona, 2ª giornata gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tottenham e Barcellona si affrontano questa sera allo stadio di Wembley di Londra per la seconda giornata di Champions League. Esordio differente per le due squadre alla prima giornata; mentre infatti il Barcellona si è imposto in casa per 4-0 contro il PSV, il Tottenham ha perso malamente a Milano contro l’Inter in una gara decisa nel recupero da un gol di Vecino.

Perciò, nel girone B, il Tottenham deve già rincorrere in quanto si trova a 0 punti insieme agli olandesi, mentre il Barcellona si trova a punteggio pieno insieme all’Inter. Un eventuale sconfitta questa sera da parte degli inglesi e una contestuale vittoria dell’Inter ad Eindhoven, significherebbe -6 punti dalla qualificazione agli ottavi. Il Barcellona cercherà quindi di portare via punti importanti da Londra e proverà a sfruttare i tanti assenti nella formazione titolare del Tottenham a causa di infortuni.

Tottenham-Barcellona 0-2: tabellino

MARCATORI: 2′ pt Coutinho (B), 28′ pt Rakitic (B)

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

NOTE: ammonito Alderweireld (T)

Tottenham-Barcellona: diretta live e sintesi

27′ – GOOL DEL BARCELLONA!

25′ – KANE! L’attaccante degli Spurs calcia in porta da fuori area, ma ci arriva Lloris.

23′ – CHE RISCHIO DI PIQUE! Il difensore serve un retro passaggio a Ter Stegen, ma con un tiro molto debole e per poco non ci arriva Kane!

21′ – Ulteriore fallo di Son su Busquets che rimane a terra dolorante. Staff medico in campo

18′ – Fallo d’attacco di Son. Punizione per il Barcellona. Partita molto fallosa fino a questo momento

17′ – Son scatta in anticipo e l’assistente fischia il fuorigioco. Punizione indiretta per gli avversari

14′ – Prima ammonizione della partita: Alderweireld del Tottenham si becca il giallo

13′ – Bell’azione del Tottenham con Lucas che calcia in mezzo, ma non trova nessuno

11′ – Fallo di Lamela, punizione Barca

11′ – Bandierina alzata: fuorigioco di Kane

9′ – Nulla di fatto sulla punizione di Lamela

8′ – Ci prova il Tottenham a farsi strada in attacco! Fallo di Messi e punizione Spurs

4′ – Fallo del Tottenham di Wanyama

2′ – Che papera di Lloris! Jordi Alba viene servito benissimo sulla trequarti e serve in mezzo Coutinho che a porta vuota calcia in rete! Malissimo infatti Lloris che esce dalla porta e va inspiegabilmente verso Alba

2′ – GOOL BARCELLONA CON COUTINHO!

1′ – SI PARTE! Inizia ora Tottenham-Barcellona!

Tottenham-Barcellona: formazioni ufficiali

Davies e Wanyama al posto di Rose e Dier sono le sorprese dell’ultima ora di Pochettino, a corto di soluzioni a causa dei tantissimi infortuni che si sono abbattuti sul Tottenham. Valverde esclude dall’undici iniziale Vidal, in campo invece il giovanissimi Arthur.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Wanyama, Winks; Moura, Lamela, Son; Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Rakitić, Busquets, Coutinho; Messi, Suárez. Allenatore: Ernesto Valverde.

Tottenham-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Grossi dubbi di formazione per Pochettino che dovrà fare a meno di Dele Alli, Christian Eriksen, Mousa Dembélé, Jan Vertonghen e Serge Aurier per infortunio. Unica nota positiva è il recupero di Lloris che tornerà tra i pali al posto di Gazzaniga, anche se i tifosi preferirebbero il secondo in porta. Il Tottenham scenderà in campo con un 4-2-3-1 composto da Lloris in porta e Trippier, Sanchez, Alderweireld e Rose in difesa. Nel centrocampo a due spazio e a Dier e Winks, mentre in attacco, dietro a Kane, ci saranno Moura, Lamela e Son.

Nel Barcellona fuori per infortunio Alena, Malcom, Samper e Umtiti. Ancora in dubbio Sergi Roberto in difesa che non sembra del tutto recuperato da un problema alla coscia. Al suo posto dovrebbe quindi esserci Semedo in una difesa a 4 composta da Pique, Lenglet e Jordi Alba. Valverde dovrebbe optare per un 4-4-2 in vista di Londra con la possibilità che esso diventi un 4-3-3 a partita in corso. Per tale motivo, a centrocampo ci saranno Vidal, Rakitic, Busquets e Coutinho. In attacco troveremo la coppia Messi–Suarez pronta a diventare un tridente con lo spostamento di Coutinho in avanti.

Tottenham-Barcellona: i precedenti del match

Si menziona un solo precedente nel corso della storia tra Tottenham e Barcellona a Londra. Il 7 aprile del 1982 le due squadre si affrontarono nella semifinale di andata della Coppa delle Coppe. Il match si concluse in parità per 1-1. In quell’anno fu proprio il Barcellona a vincere il titolo. Da allora non si sono più incontrate in tornei ufficiali, se non in amichevoli e tournée estive come nell’International Champions Cup di quest’estate quando la partita terminò con la vittoria del Barcellona per 5-3 ai calci di rigore dopo che si era assestata sul 2-2 al termine dei minuti regolamentari.

Tottenham-Barcellona: l’arbitro del match

A dirigere il match tra Tottenham e Barcellona sarà Felix Zwayer. Il direttore di gara berlinese ha già arbitrato due partite di Bundesliga in questo inizio di stagione nonché una gara della UEFA Nations League (Italia-Polonia) e una gara di qualificazione alla Champions League (BATE Borisov-PSV). L’arbitro tedesco sarà assistito dai guardalinee Thorsten Schiffner, Marco Achmüller, e dal quarto uomo ufficiale Guido Kleve. Gli assistenti arbitrali addizionali saranno Tobias Stieler e Sascha Stegemann.

Felix Zwayer non ha precedenti con la squadra catalana, mentre ne ha uno con gli Spurs. il 18 febbraio del 2016 ha infatti diretto la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Fiorentina e Tottenham terminata per 1-1.

Tottenham-Barcellona Streaming: dove vederla in tv

Tottenham-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 5 (canale 255 dello Sky Box, anche in HD) oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.