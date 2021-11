Tottenham, Conte: «Questa è una sfida difficile. Ci serve tempo e lavoro»

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato dopo l’esordio contro l’Everton, finito sul punteggio di 0-0

Antonio Conte, da poco allenatore del Tottenham, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio odierno contro l’Everton.

TOTTENHAM – «E’ una delle sfide più difficili per me, cercare di costruire qualcosa di importante con il Tottenham: ha lo stadio di proprietà, ha strutture fantastiche, queste cose mi hanno veramente convinto a dire di sì per cercare di costruire qualcosa partendo da dietro senza rincorse. E’ stata una partita dura, il pareggio è giusto: di solito non sono contento dopo i pareggi, ma devo cominciare a cambiare alcune dinamiche mentali. Dopo queste due partite siamo ancora vivi: col Vitesse dovevamo vincere per avere le possibilità di andare avanti in Conference, mentre pareggiare con l’Everton era importante perché vogliamo rimanere aggrappati alla quarta posizione. Sarà difficile, ma con il tempo e con il lavoro potremo essere un problema per gli altri».

