Conte stecca l’esordio in Premier: Everton Tottenham finisce 0-0

Inizia con un pareggio la seconda esperienza in Premier League per Antonio Conte. Il suo Tottenham non va oltre il pareggio

Dopo la vittoria in Conference League, Antonio Conte stecca all’esordio in Premier League da allenatore del Tottenham. Gli Spurs, sul campo dell’Everton, hanno conquistato solamente un punto, non andando oltre lo 0-0.

I londinesi rimangono così al nono posto in classifica, a quattro lunghezze dalla zona Champions e ben dieci dal Chelsea capolista.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE