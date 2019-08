Dele Alli, giocatori del Tottenham, ha un particolare record tra gli Under 23 della Premier League. Scopriamo quale

Dele Alli è uno dei talenti inglesi più limpidi, oltre che pilastro del Tottenham di Pochettino. Come riporta Whoscored, tra i giocatori Under 23 della Premier è quello che è stato coinvolto in più gol tra assist e reti realizzate in prima persona.

Alle sue spalle Sanè, Martial e Rashford. Dopo la finale di Champions dell’anno passato, gli Spurs ripartono da Alli.