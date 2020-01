Tottenham: il peso di Lo Celso nella manovra offensiva

Dopo gli infortuni di inizio stagione, Lo Celso sta avendo più peso nel Tottenham. L’argentino deve sostituire Eriksen nel lungo periodo

Potrebbero essere gli ultimi giorni di Eriksen al Tottenham. Proprio per questo, ci si aspetta un salto di qualità da Lo Celso, che è chiamato a divenire il regista offensivo della squadra. Contro il Watford, l’argentino ha agito come mediano nel 4231 di Mourinho.

Considerando che il Tottenham ha ricoperto un baricentro molto alto, Lo Celso ha agito quindi in posizioni molto avanzate, col compito quindi di dare quel qualcosa in più nella rifinitura. Un esempio nella slide sopra, in cui apre il gioco per Son largo a sinistra.