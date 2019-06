Tottenham-Liverpool in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la finale di Champions League 2018/2019

Il Tottenham di Mauricio Pochettino sfida il Liverpool di Jurgen Klopp nel derby inglese della finale di Champions League 2018/19 in programma sabato 1 maggio 2019 alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid, in Spagna. Tottenham-Liverpool: per entrambe le squadre in caso di vittoria arriverebbe il primo trofeo stagionale. Gli Spurs si sono piazzati al 4° posto della Premier League con 71 punti, mentre il Liverpool è arrivato 2° a quota 97. Per i londinesi si tratta della prima finale di Champions League della loro storia, mentre i Reds hanno vinto 5 volte il trofeo e disputeranno la 9ª finale della loro storia.

Il derby inglese Tottenham-Liverpool, il cui calcio d’inizio è previsto per le 21.00, sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Uno. La gara potrà inoltre essere seguita in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

TOTTENHAM-LIVERPOOL

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: sabato 1 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in streaming: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Wanda Metropolitano (Madrid)

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)

Le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son. Allenatore: Pochettino

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander Arnold; Wijnaldum, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

