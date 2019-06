Tottenham-Liverpool, confronto gol fatti e subiti: Davide contro Golia?

Finale Champions League, Tottenham-Liverpool: il confronto gol fatti e gol subiti evidenzia disparità. Stasera sarà il campo a decidere

Il Tottenham è la peggior difesa della Champions League: 17 gol subiti. Anche in Premier la differenza con il Liverpool è abissale: 39 quelli degli Spurs, mentre sono solo 22 i gol subiti dai Reds (la miglior difesa in campionato). Problemi in retroguardia per Pochettino dove Klopp ha la meglio.

Per quanto concerne l’attacco, il Liverpool (con 22 gol fatti) è la squadra che ha mandato più giocatori in gol nel torneo: ben 10, solo 7 quelli del Tottenham (20). In Premier League, i Reds sono una macchina da gol guidata da Salah, Mané e Firmino con 89 gol fatti (solo il Manchester City ha fatto meglio con 95). Il Tottenham non è da meno, ma i gol sono solo 67 trascinati da Kane e Son.