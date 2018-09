Tottenham-Liverpool: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Premier League 2018/2019

Tottenham-Liverpool, 5ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la sosta per le Nazionali riparte anche la Premier League e lo fa nella maniera migliore possibile. Si ricomincia infatti con una sfida dal grande fascino e che si prospetta spettacolare e ricca di emozioni. A White Hart Lane il Tottenham ospita il Liverpool ancora a punteggio pieno e al comando della classifica. Dal canto loro gli uomini di Pochettino vogliono subito ritrovare i tre punti dopo la sconfitta patita con il Watford nel turno precedente. Non potevano incontrare però avversario peggiore dei reds, che stanno attraversando un grande momento di forma e non sembrano intenzionati a fermarsi ora.

Tottenham-Liverpool: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 13.30

Tottenham-Liverpool: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Tottenham-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

Entrambi gli allenatori dovranno giocarsi questa sfida così delicata con alcune assenze fondamentali. Pochettino dovrà rinunciare a due pezzi da 90 come Hugo Lloris in porta e Dele Alli a centrocampo. Tra i pali quindi pronto l’olandese Vorm. Sulla trequarti invece agirà il terzetto composto da Lucas Moura, Eriksen e Son alle spalle di Kane unica punta. Confermati Dembelè e Dier in mediana, a dare protezione ad una linea difensiva formata dai terzini Ben Davies e Trippier, e da Alderweireld e Vertonghen centrali. Anche Klopp come detto ha la sua bella gatta da pelare. Oltre al lungo degente Oxlade Chamberlain infatti, non sarà della partita nemmeno Lovren. Pronto al suo posto il 21enne Joe Gomez. Per il resto dovrebbe essere la solita squadra, con il neo acquisto Naby Keità a centrocampo e il tridente delle meraviglie Salah-Firmino-Manè a menare le danze là davanti.

Tottenham-Liverpool: i precedenti del match

Sono state numerose le gare tra Tottneham e Liverpool nel corso degli anni, ben 52, con gli uomini di Klopp in vantaggio per 23 vittorie a 14. L’ultima sfida, che risale ad un match dello scorso campionato è sicuramente una delle più avvincenti. Terminata 2-2 vide un incredibile avvicendarsi di emozioni. Al 87′ sul risultato di 1-1 Harry Kane fallisce un calcio di rigore. Successivamente il solito Salah porta avanti i reds. Proprio allo scadere, viene fischiato un secondo penalty per gli spurs. Questa volta Kane non sbaglia e la gara termina in parità. I tifosi si augurano di poter vedere un nuovo match altrettanto teso e combattuto.

Tottenham-Liverpool: l’arbitro del match

Sarà il 33enne Micheal Oliver il direttore di gara di Tottenham–Liverpool, anticipo della 5ª giornata di Premier League. Ad aiutarlo in questo compito ci saranno i due assistenti Burt e Bennet e il quarto uomo Friend. Oliver oltre ad essere un arbitro con una buona esperienza internazionale, avendo arbitrato gare di Champions ed Europa League, viene ricordato soprattutto per il rigore fischiato a Benatia in Real Madrid–Juventus 1-3 del 2018.

Tottenham-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

Tottenham-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 13.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 244) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.