Tottenham, Mason: «Kane ama il club, la Champions non sarà decisiva»

Ryan Mason ha parlato del futuro di Harry Kane al Tottenham

Ryan Mason, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento relativo al futuro di Harry Kane.

«Kane ama il club e negli ultimi otto o nove anni si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del mondo. È un professionista serio e costante. Non ci saranno conversazioni tra me e lui su nient’altro che non siano l’allenamento e la partita che ci aspetta. La qualificazione in Champions non credo sarà decisiva per la sua permanenza».