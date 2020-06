Tottenham, Mourinho ritrova Kane: «Ha lavorato bene, sarà in campo»

Il Tottenham ritrova Kane, Mourinho potrà infatti contare sul calciatore per il match contro il Manchester United

Buone notizie in casa Tottenham per Mourinho. L’allenatore infatti può, dopo un lunghissimo stop, contare sul supporto di Kane. Come riporta Sky Sport infatti il calciatore sarà a disposizione per il match contro lo United.

Queste le parole del tecnico: «Si è allenato duramente, credo che possa giocare la partita ma non so se sia nella sua migliore condizione possibile. Non so quanti minuti abbia nelle gambe, sono passati sei mesi senza che abbia giocato a calcio. Solo la partita ci dirà se ha un’ora, settanta o ottanta minuti da spendere. In ogni caso ha lavorato da professionista straordinario e sarà in campo».