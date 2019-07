Paura in vacanza per Dele Alli, centrocampista del Tottenham. Piccolo malore in vacanza per il calciatore inglese

Attimi di paura per Dele Alli, centrocampista del Tottenham e della Nazionale inglese. Secondo il Sun, il centrocampista, si era sdraiato sul lettino dopo aver giocato a Beach-volley nel corso della sua vacanza.

La fidanzata credeva stesse dormendo ma quando ha provato a svegliarlo, il ragazzo non reagiva. Alli è stato portato via dalla spiaggia a braccia da due uomini. Per fortuna nulla di grave, solo un calo di pressione dovuto al gran caldo e allo sforzo fisico.