Tottenham, Pochettino: «Dobbiamo reagire da uomini» – VIDEO

Tottenham, Pochettino commenta la fragorosa sconfitta della sua squadra contro il Bayern Monaco con il risultato di 7 a 2 – VIDEO

Mauricio Pochettino, in conferenza stampa, ha cercato di capire il motivo della fragorosa sconfitta contro il Bayern Monaco: 7 a 2, con un meraviglioso poker di Gnabry.

«Dopo 30 minuti ho avuto le migliori sensazioni come allenatore in questa stagione. Difficile capire cosa sia successo nel secondo tempo, senza fare cambi. Domani ne parleremo, oggi no. Dobbiamo reagire da uomini», ha detto l’allenatore del Tottenham in conferenza stampa.