Tottenham, Pochettino: «Incredibile, i miei giocatori eroici»

Il Tottenham conquista la semifinale di Champions ed il tecnico Pochettino commenta così: «Notte incredibile, grande carattere e personalità»

Sconfitta dal sapore dolce, dolcissimo, all’Etihad Stadium il Tottenham perde 4-3 con il Manchester City ma passa il turno e si regala la semifinale. Il tecnico Pochettino ha così commentato la partita, facendo i complimenti a tutti e celebrando l’impresa dei suoi ragazzi: «È stato incredibile, anche per come è finita. Sono felice e orgoglioso. I miei giocatori sono stati eroici. Dopo il gol di Sterling c’è stata grande delusione, ma poi il VAR l’ha annullato. È per questo che amiamo il calcio, stasera abbiamo dimostrato grande carattere e personalità».