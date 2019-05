Pochettino chiarisce i motivi del “no” al Real Madrid. Il tecnico del Tottenham racconta la scelta più difficile della sua carriera

Alla vigilia di Ajax-Tottenham, il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino, racconta il motivo del suo rifiuto al Real Madrid. Gli spagnoli hanno corteggiato a lungo l’allenatore, pur senza successo.

Ecco il motivo del “no” al Real Madrid:«Non è stato facile. C’era in ballo il sogno di ogni allenatore: puoi guidare la squadra più grande che esista. E devi dire no. Se un allenatore vuole andare, va. Però avevo appena firmato un rinnovo col Tottenham. E pensavo di non poter fare altrimenti. Daniel Levy (il patron dei londinesi) non ha accettato la loro offerta per liberarmi, avrei dovuto infrangere il contratto ma io non mi comporto così. Se un presidente pensa che io debba continuare, non scappo via. Non sono questi i miei valori. Perché dovrebbe essere una cosa positiva per un altro club puntare su un allenatore che infrange i suoi impegni?».