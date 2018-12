Totti, scontro con Daniele Baldini (collaboratore di Spalletti): «Siete vergognosi»

Francesco Totti ha avuto un battibecco a distanza con Daniele Baldini, collaboratore di Luciano Spalletti

Non si placano le polemiche post Roma–Inter. I giallorossi hanno protestato per la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un contatto tra Zaniolo e D’Ambrosio. Francesco Totti, dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni delle varie emittenti televisive dopo la gara, e ha criticato aspramente la direzione di gara di Rocchi e il VarFabbri: «E’ rigore l’hanno visto tutti. Che ci stanno a fare quelli del VAR? Chiamateli e chiedete loro una spiegazione, è una vergogna. Sono quattro o cinque al Var ed evidentemente stavano vedendo un’altra partita».

Le polemiche non si placano e hanno coinvolto anche DanieleBaldini, collaboratore di Luciano Spalletti da ormai tanti anni, quindi presente anche ai tempi della Roma. L’ex capitano romanista ha avuto un confronto a distanza con il collaboratore nerazzurro: «Vergognosi…siete vergognosi…voi…Mo hai capito che significa?» le parole rivolte dal dirigente giallorosso a Baldini che passava accanto a lui in quel momento, e che si possono ascoltare chiaramente grazie a un audio che gira sui social. L’audio è stato fatto ascoltare questa mattina dall’emittente Tele Radio Stereo che ha raccontato del battibecco dopo la sfida.