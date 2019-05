All’interno di un torneo di futsal in Kuwait, Francesco Totti non smette di stupire e continua a regalare magie al pubblico

Francesco Totti non smette di stupire. All’interno di un torneo di futsal organizzato in Kuwait in cui partecipa il capitano della Roma, Totti ha strappato la standing ovation del pubblico presente con un colpo da maestro.

Dopo esser stato “scherzato” da un calciatore avversario, Totti si è fatto dare palla e al volo ha trafitto il portiere con un pallonetto imprendibile.