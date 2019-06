Totti in vacanza ad Ibiza, e spunta un retroscena con i campioni del mondo 2006…

Francesco Totti trascorrerà le vacanze estive ad Ibiza e cercherà di ricaricare le batterie dopo la sfuriata in conferenza stampa

La Roma è il passato e per un po’ meglio non pensarci su. Il presente per Francesco Totti è il mare, la spiaggia il sole e Ibiza. L’ex capitano giallorosso ha scelto l’isola spagnola come meta per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Da lì, forse, deciderà anche il suo futuro.

Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, spunta un retroscena legato alla burrascosa conferenza di lunedì pomeriggio. Nella chat whatsapp comune che ha Totti con i compagni di Nazionale del Mondiale 2006, sono piovuti complimenti e applausi per la franchezza e la trasparenza con cui ha affrontato ogni argomento in conferenza.