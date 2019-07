Tournée Inter, i nerazzurri in Cina con un rinforzo per la difesa: Conte per i prossimi impegni avrà una soluzione in più

L’Inter lascia Singapore per sbarcare in Cina. Alle spalle la sconfitta contro il Manchester United, all’orizzonte la suggestiva sfida alla Juve. A Nanchino, ovvero a casa di Suning.

E, per il proseguo degli impegni, Conte potrà fare affidamento su un rinforzo in più. Proprio in Cina, infatti, sbarcherà per unirsi al resto della squadra Godin. Un elemento decisamente importante nei futuri meccanismi nerazzurri.