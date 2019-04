Tra Antonio Conte e l’Inter si mette in mezzo la Roma?

La richiesta esosa di Antonio Conte ai vertici dell’Inter, ha leggermente messo in stand by la trattativa tra le due parti. Nel frattempo sembra spuntata l’offerta della Roma per il tecnico pugliese

L’allenatore Antonio Conte corteggiato da molte società importanti, sembrava vicinissimo all’Inter, Marotta le sta provando tutte per portarlo con sè alla società nerazzurra, ma la richiesta di 11,6 milioni a stagione per 3 anni, ha frenato la trattativa. In questa pausa di riflessione secondo Il Tempo, è arrivata la chiamata della Roma.

Certo per poter ambire ad un mister come Conte, Pallotta e il suo staff dovrebbero presentare un progetto ambizioso, molto di più di quello che stanno facendo negli ultimi anni alla Roma. Il tecnico leccese risolti i problemi con il Chelsea, vuole tornare ad allenare, le offerte non mancano, da ricordare che alla finestra ci sono ancora le possibilità Juve e Milan.

Se Suning è veramente interessato a portare l’ex mister della Juve e della Nazionale alla sua corte, forse è il caso di stringere i tempi, perchè la concorrenza è agguerrita.