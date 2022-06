Il Trabzonspor, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha ufficializzato l’esterno Stryger Larsen

L’ex Udinese arriva da svincolato dopo aver chiuso la stagione in Friuli e non aver trovato l’accordo per il rinnovo.