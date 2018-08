Ponte Morandi, il ponte dell’autostrada A10 che collega Genova a Savona e Ventimiglia è crollato questa mattina

Disastro a Genova. Intorno alle 11,50 il ponte Morandi, su cui scorre il tratto terminale dell’A10, è parzialmente crollato. “Almeno venti morti e diversi feriti” dicono i soccorritori. L’infrastruttura è piombata – giù per 100 metri – sulla sottostante via Fillak a Rivarolo. L’ipotesi è un cedimento strutturale. Diverse auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie del ponte, mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera. Il crollo del viadotto ha sfiorato i capannoni di Ansaldo Energia, una delle principali industrie di impianti per la produzione di energia d’Italia. L’ingresso della fabbrica si trova proprio sotto il viadotto ma il crollo ha interessato una campata situata a pochi metri di distanza che è precipitata su un parcheggio che a quanto sembra in quel momento era vuoto.

Un disastro incredibile per il capoluogo ligure che ha fatto immediatamente scattare la corsa alla solidarietà sia da parte di tutti gli italiani che dal mondo dello sport. A cominciare dalle due squadre di Genova, la Sampdoria e il Genoa che su Twitter hanno espresso il loro cordoglio. Seguiti a ruota da Napoli e Inter.