Trezeguet Aston Villa: tanta creatività in rifinitura

Trezeguet è un ottimo innesto per l’Aston Villa. Il giocatore egiziano ha qualità evidenti negli ultimi metri

L’obiettivo Trezeguet è sfumato per la Sampdoria, con l’argentino che è finito all’Aston Villa. Gli inglesi stanno investendo parecchio in sede di mercato, per costruire una squadra in grado di fare bene in Premier League.

Trezeguet è il classico attaccante da 433 con grandi doti nel dribbling e nell’ultimo passaggio. Basti pensare che nell’ultimo campionato turco è stato il giocatore con più passaggi chiave effettuati (71, ossia le volte in cui ha fatto tirare in porta un compagno). E’ pronto per il grande salto.