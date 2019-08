Triestina-Juve: formazioni ufficiali e amichevole in diretta live

Triestina-Juve, ultima amichevole dei bianconeri: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

Alle 20:30, nello stadio Nereo Rocco di Trieste, la Juve di Sarri affronterà nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato, la Triestina. Dopo la tradizionale amichevole a Villar Perosa del 15 di agosto, questa sera i bianconeri, senza Sarri né Cristiano Ronaldo, scenderanno in campo per provare gli ultimi schemi tattici in vista della prima di Serie A contro il Parma.

Triestina-Juve: diretta live

In attesa del fischio d’inizio – Diretta a partire dalle 20:30.

Triestina-Juve: formazioni ufficiali

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Steffè, Giorico, Mensah; Granoche, Costantino (da confermare).

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Rugani, Cuadrado, Rabiot, Emre Can, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Sarri.

