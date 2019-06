Dall’Inghilterra è arrivata la notizia che la Juve sarebbe interessata a Kieran Trippier: è il possibile sostituto di Cancelo

Come rivelato dal The Times, la Juventus sarebbe interessata a Kieran Trippier del Tottenham. Il club bianconero starebbe infatti pensando ad un’offerta pari a 45 milioni di sterline per assicurarsi il talento inglese.

Il difensore degli Spurs potrebbe essere una valida alternativa a Joao Cancelo, sempre più indirizzato al City.