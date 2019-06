Trofeo Fair Play: tifoseria Inter al penultimo posto, Napoli fanalino di coda

Il Trofeo Fair Play non premia le tifoserie di Inter e Napoli che sono risultate essere le meno sportive del campionato

È stata pubblicata sul sito della Lega la classifica delle squadre con i tifosi più sportivi e corretti del campionato. Le tifoserie di Chievo, Torino e Sassuolo sono state riconosciute come le più corrette della stagione.

La Lega Serie A, infatti, ha assegnato il trofeo Fair Play ‘Gaetano Scirea’ ai tre club sopracitati, sulla base dei provvedimenti disciplinari adottati per i comportamenti dei sostenitori delle 20 squadre di Serie A. Male l’Inter, penultima in graduatoria davanti solo al fanalino di coda Napoli. Bassifondi della classifica, dal 15esmo al 18esimo posto, per le altre big del campionato: Atalanta, Juventus, Milan e Roma.