Tudor: «Puntiamo al record di punti. Tutti si aspettano grandi cose da noi». Le parole del tecnico del Verona

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Sampdoria.

MATCH – «Sulla carta sembra una partita in cui partiamo favoriti, ma siamo in Serie A e quindi non è così. In Serie A non ci sono partite facile e la dimostrazione è la partita contro la Salernitana. Sicuramente è meglio arrivarci dopo una bella prestazione come quella di Bergamo, però tutte le partite vanno giocate e i tre punti vanno sempre guadagnati. Sarà una partita difficile contro una squadra di qualità che a cinque giornate dalla fine lotta per sopravvivere e che quindi arriverà alla sfida con grandi motivazioni. Se non saremo al 100% perderemo, è una gara-trabocchetto. I giorni di recupero? Non sono importanti, saremo più o meno allo stesso livello».

CAMPIONATO – «Fa un bell’effetto sapere di poter entrare nella storia del Verona, il record di punti a questo punto del campionato potrebbe essere un mini-obiettivo a cui anche il presidente tiene molto. Ci vogliono due vittorie in cinque giornate e non sarà facile perché affrontiamo tutte gare stimolanti ma toste. Pressione su di noi? È un orgoglio sapere che tutti si aspettino sempre grandi gare dal Verona».

I SINGOLI. «Ilic sta crescendo e sta facendo partite molto serie. I giovani hanno bisogno di tempo, ma è anche vero che in Serie A devi essere forte perché se no entro un paio d’anni arrivano altri e ti superano. È cresciuto di allenamento in allenamento ed è giusto così: se non cresci, arriva qualcuno più bravo di te. Tameze sta facendo bene, è un giocatore importante, ma stanno tutti facendo tutti bene. Dawidowicz? Non vede l’ora di tornare, ha bruciato le tappe grazie a un lavoro incredibile che ha svolto in questi mesi. Ieri ha svolto il primo allenamento e ha fatto anche la partitella. Fosse per lui giocherebbe domenica, ma serve tempo».