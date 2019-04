Alla vigilia del match tra Lazio e Udinese, Tudor chiede ai suoi prima di tutto la prestazione. Tra gli assenti illustri: Pussetto

Finalmente domani sarà il giorno del recupero di Lazio-Udinese. Tudor carica i suoi e chiede una grande prestazione all‘Olimpico di Roma. Il tecnico dell’Udinese ha così parlato del match: «Andremo a giocare con una squadra in lotta per la Champions, una squadra con giocatori straordinari e tanta qualità, che gioca un bel calcio. Per noi è importante confermare quanto fatto di buono, avere la voglia di fare gol. Se ai ragazzi dici solo ‘bisogna fare punti’, non gli spieghi come farli. Bisogna concentrarsi sul giocare bene, non per il gusto di piacere al pubblico ma per fare punti: l’obbligo del risultato da un punto di vista psicologico è peggio rispetto a concentrarsi sulla prestazione. Il risultato poi è una conseguenza».

Tudor ha poi fatto chiarezza sull’11 titolare che scenderà in campo domani contro la Lazio e sull’assenza di Pussetto: «ci sarà qualche cambiamento di formazione, anche perché arriva pochi giorni dopo la sfida precedente. Pussetto ad esempio non ci sarà a causa di un persistente problema al ginocchio; però dovrebbe tornare sabato per la sfida contro il Sassuolo. Nuytinck ha fatto solo due allenamenti. Lui e Hallfredsson stanno tornando in gruppo ma non abbiamo ancora deciso se verrà convocato o meno. Dobbiamo avere fiducia verso il futuro e vivere questo recupero di domani come un’opportunità per fare bene».