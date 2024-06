Tudor AVVERTE l'Italia: «Croazia ESPERTA, la deciderà QUESTA cosa. Su Spalletti dico che...»

Le parole di Igor Tudor, ex allenatore della Lazio, in vista della sfida tra Croazia e Italia agli Europei. I dettagli

Igor Tudor ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Croazia e Italia agli Europei.

CROAZIA – «Il Tudor tifoso spera vinca la Croazia, da allenatore invece dico che l’Italia ha due risultati su tre e questo è un vantaggio non da poco. Fine ciclo? Sappiamo che non potrà durare per sempre a questi livelli. La gente capisce che il gruppo ha sempre dato tutto per il suo Paese ed è pronta a sostenerlo».

FATTORE ESPERIENZA – «Conterà fino a un certo punto per la Croazia perché nell’Italia non ci sono bambini, ma giocatori che hanno disputato finali di Champions e vinto l’Europeo. Come spesso succede, a deciderla saranno gli episodi».

SPALLETTI – «È uno dei migliori allenatori al mondo e a livello tattico è bravissimo a preparare le partite. Sento spesso dire che per esprimere un certo tipo di calcio servano anni: sono tutte palle! Spalletti è alla guida della Nazionale da pochi mesi e ha dato un determinato gioco oltre che una mentalità vincente».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24