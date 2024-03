Tudor, psicologo Lazio: il tecnico a colloquio con la squadra

Tudor in questi giorni ha iniziato a lavorare con la Lazio negli allenamenti a Formello: due settimane per conoscere il gruppo

Prima di tornare in campo dopo la sosta, l’allenatore vuole entrare nella testa dei suoi ragazzi con nuove idee e schemi, anche facendo un po’ da psicologo. Colloqui individuali, come è stato con Luis Alberto, per ritrovare la serenità e la voglia di combattere in campo.