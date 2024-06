Turchia Portogallo 0-3 LIVE Montella mette Yildiz in campo - Calcio News 24

Il match valevole per gli Europei Turchia Portogallo: SINTESI, TABELLINO, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Turchia Portogallo, valevole per la prima giornata degli Europei.

TURCHIA-PORTOGALLO 0-3 (0-2) Marcatori: 21′ Bernardo Silva, 29 aut.Akaydin, 56′ Bruno Fernandes Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan (59′ Yuksek), Calhanoglu; Akgun, Kokcu (46′ Yazici), Akturkoglu (59′ Yildiz); Yilmaz. CT. Montella Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha (46′ Pedro Neto), Vitinha; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao (46′ Ruben Neves). CT. Martinez Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Bardakci (TUR), Leao (POR), Akaydin (TUR), Celik (TUR), Palhinha (POR)

68 SOSTITUZIONE Semedo per Cancelo

67 La Turchia sembra scoraggiata, dominante anche il tifo lusitano

65 CR7 salta bene ma sul cross di Bernardo Silva poteva fare molto meglio

64 Turchia avanti ma senza idee, Pepe ferma l’ennesimo cross

62 Yildiz tenta da fuori, conclusione alta sulla traversa

61 Calhanoglu rischia un giallo, è diffidato

60 Ronaldo conquista palla in pressionew, è in totale fiducia

58 SOSTITUZIONI Yildiz per Aktarkoglu e Yuksek per Ayhan

55 0-3 GOL PORTOGALLO CR7 regala a Bruno Fernandes un pallone da mettere a porta vuota. Taglio di Ronaldo nei tempi perfetti e insolito altruismo del fuoriclasse portoghese

54 Lusitani in controllo, Vitinha tocca molti palloni

52 Yazici da molto lontano, palla che rimbalza davanti ma Diogo Jota non si fa sorprendere

50 I portoghesi adesso gestiscono bene il possesso, turchi senza pressione

48 Ruleta di Cancelo che poi esagera e perde palla

47 Pepe va a chiudere ma concede comunque corner

45 SOSTITUZIONI Yazici per Kokcu, Pedro Neto per Palhinha e Ruben Neves per Leao

SECONDO TEMPO

45+1 Finisce il primo tempo

44 AMMONITO Palhinha per sgambetto da dietro su Akgun

43 Fallo su Bernardo Silva, adesso è una fase in cui ogni fischio viene contestato

41 AMMONITO Akaydin per intervento su Leao, prende anche il pallone. Giallo anche per Celik per proteste

40 Kokcu da fuori rasoterra, Diogo Costa in presa ma traiettoria probabilmente fuori dallo specchio

39 AMMONITO Leao per simulazione, era diffidato! Come nella prima gara, il motivo è lo stesso

36 Grandissimo anticipo di Pepe su un cross del più intraprendente della Turchia: Akturkoglu

36 Ronaldo dal limite si prepara il destro e spara alto

34 Cancelo approfitta degli spazi, filtrante per Fernandes che calcia alto

34 Akturkoglu chiede punizione al limite, Zwayer lascia correre

31 Reazione della Turchia che alza nettamente il baricentro

30 OCCASIONE TURCHIA Spunto in area di Akturkoglu, risponde di piede Diogo Costa

28 0-2 GOL PORTOGALLO Clamoroso autogol con retropassaggio di Akaydin che sorprende Bayindir. L’azione era finita, CR7 si era arrabbiato con Cancelo per il passaggio sbagliato!

26 Portogallo a sinistra funziona molto bene, una spinta continua

24 AMMONITO Bardakci che prende il pallone e poi lascia un po’ il piede a martello. Era diffidato, salterà la gara con la Repubblica Ceca

23 Bruno Fernandes tenta un tiro al volo in corsa, palla decisamente fuori ma Portogallo dominante

20 0-1 GOL PORTOGALLO Bernardo Silva di sinistro infila un rigore in movimento su un cross di Nuno Mendes deviato

19 Pepe in tackle da ultimo uomo su Kokcu, un salvataggio fondamentale

17 Buono spunto di Leao che va via inseguito da tre, ma il cross gli viene respinto e gli carambola addosso

16 Raddoppi su Leao che sta partecipando alla manovra con una certa continuità

14 Buon dribbling sulla destra di CR7, Leao di testa non riesce a imprimere grande forza

12 Tunnel di Cancelo, il cross di Vitinha è lungo, Leao riesce solo a spizzare il pallone 1

10 La Turchia spinge molto sulla fascia destra, molto attivo Celik

09 Grande aggancio di Leao, mette in mezzo rasoterra ma non trova compagni

07 Cancelo dalla trequarti, CR7 tenta di arrivarci di testa ma riesce solo a toccare la sfera

05 OCCASIONE TURCHIA Gran cross di Celik, arriva Akturkoglu d’esterno e non riesce a indirizzare verso la porta

03 Tiro da fuori di Fernandes trova un muro, il Portogallo sembra più reattivo sulle seconde palle

02 Pubblico in gran parte pro Turchia, molti fischi quando i portoghesi sono in possesso

01 Tiro al volo di Ronaldo debole da cross di Silva, grande uscita da dietro del Portogallo

00 Calcio d’inizio del Portogallo

PRIMO TEMPO