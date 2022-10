Turone: «Del mio gol si parla perché è rimasto nella storia»

Le parole di Ramon Turone a Romanews24: «La Roma è stata aiutata da un Napoli che non ha giocato bene, la partita non mi è piaciuta»

Ramon Turone ha parlato in esclusiva a Romanews24.net. Di seguito le sue parole.

In questi giorni è al cinema il documentario “Er gol de Turone era bono” di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet: ti fa effetto che dopo 42 anni si parli ancora del tuo gol alla Juve?

«Se ne parla perché è rimasto nella storia, è stato un episodio troppo importante. Adesso infatti sarà anche al cinema».

Una parere sulla prestazione della Roma nella gara col Napoli

«La Roma è stata aiutata da un Napoli che non ha giocato bene, ha fatto una buona partita diciamo. Non mi sono divertito, non mi è piaciuta. Sono due squadre che non hanno dato spettacolo, con tutti gli elementi che c’erano dentro avrebbero potuto dare molto di più».

