Tutino Hellas Verona, il Napoli dice sì: Udinese beffata

Il Napoli ha deciso: preferita la destinazione Hellas Verona per Tutino. Ecco perché gli azzurri hanno preferito la squadra di Juric

Sembrava che l’Udinese fosse in vantaggio per l’acquisizione di Tutino del Napoli. Tuttavia, i partenopei hanno deciso di dire “sì” all’Hellas Verona.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli ha preferito i veneti perché hanno accettato l’opzione del prestito secco, a differenza dei friulani che hanno insistito per l’inserimento del diritto di riscatto per il classe ’96.